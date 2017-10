Forza Motorsport 7 - Das teuerste Lenkrad der Welt

Was macht ein Spieler, wenn er zu viel Zeit und Geld hat? Natürlich er kommt auf recht besondere Ideen. Ein autoverrückter Belgier hat in einem aktuellen YouTube-Video nun gezeigt, wie er aus seinem Lamborghini das teuerste Lenkrad der Welt baut, nur um damit anschließend das Rennspiel Forza Motorsport 7 zu zocken.

Was tun wir Spieler nicht alles, um Spiele möglich realistisch zu spielen? Während in einigen VR-Titeln beispielshalber sogenannte Aim Controller benutzt werden können, nutzen Rennspiel-Fans gerne teure Lenkräder, um ein möglichst realistisches Fahrgefühl zu erreichen.

Das teuerste Lenkrad der Welt

Aber natürlich geht es immer noch einen Schritt besser, teurer und realistischer. Dieser Meinung ist offenbar auch der autoverrückte Belgier "Pog", der auf Facebook über 300.000 Follower besitzt. Auf YouTube und seinen Social-Media-Kanälen zeigt der Hobby-Enthusiast regelmäßig Einblicke in sein Leben mit schnellen Autos. In einem aktuellen Video hat der YouTuber nun seinen Lamborghini Aventador zum "Spielgerät" umgebaut, um darauf Microsofts Forza Motorsport 7 zu zocken.

Dazu hat er den Sportwagen in seiner Garage mit einem Rechner, einem Projektor sowie einer Xbox One verkabelt und die Räder des Fahrzeugs zusätzlich auf entsprechende Sensoren gestellt, die die Bewegung erfassen. Wie genau die Verkabelung funktioniert und ob diese Umsetzung tatsächlich funktioniert oder doch nur ein Fake ist, kann nicht genau gesagt werden. Einige Zuschauer äußern in den Kommentaren allerdings berechtigte Zweifel. Spannend und cool umgesetzt ist die Idee trotzdem - und spritsparend sowieso.

