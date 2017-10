Forza Motorsport 7 - Entwickler hören auf Feedback und verändern VIP-Bonus

Die Entwickler von Forza Motorsport haben sich in einem Brief zu Wort gemeldet und sind auf die Problematik bezüglich des begrenzten CR-Bonus eingegangen. Das System kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Zudem gibt es einige Fahrzeuge für die VIPs obendrauf.

Wir berichteten vor wenigen Tagen über die Tatsache, dass sich die Spieler von Forza Motorsport 7, die über einen VIP Pass verfügen, seitens Microsoft getäuscht fühlen. Das ließ sich auf den CR-Bonus zurückführen, der in vorangegangen Spielen stets dauerhaft gewährleistet wurde.

Die Mannen von Microsoft haben vorerst in der Produktbeschreibung zu Forza Motorsport 7 nicht darauf hingewiesen, dass ...

Die Käufer einer Deluxe Edition oder der Ultimate Edition erhalten in Forza Motorsport 7 einen VIP Pass, der ebenfalls einen Bonus auf die Credits nach einem Rennen gewährt. Allerdings haben sie hier einen Haken verbaut. Nach 25 Rennen kam es zum Ende dieses Bonus. Im Vorfeld wurde dieses CR-Bonus-Ende aber mit keiner Silber erwähnt. Nach dem Feedback der Spieler, man habe sie getäuscht, passten die Verantwortlichen die Produktbeschreibung lautlos an, um nun adäquat darauf hinzuweisen.

Doch das Thema ist damit noch nicht vom Tisch. Die Entwickler haben das Feedback der Spieler vernommen und möchten einen Schritt auf sie zugehen. Sie werden künftig ähnlich vorgehen, wie es bei den älteren Titeln der Fall war. Das heißt, der CR-Bonus soll nun doch dauerhaft gewährt werden. Der Chef von Turn 10, Alan Hartman, hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet.

"Das neue System wird ähnlich wie bei Forza Motorsport 6 funktionieren. Es bietet also die doppelte Menge an Credits nach jedem Rennen. Wir haben bereits mit der Arbeit an dem Feature begonnen und werden es schnellstmöglich veröffentlichen."