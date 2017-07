Forza Horizon 3 - Auto aus Final Fantasy XV kommt hinzu

Der Regalia - das aus Final Fantasy XV bekannte Auto - wird in einigen Tagen zum Fuhrpark von Forza Horizon 3 gehören. Für dieses ungewöhnliche Cross-Over müsst ihr bis zum 1. August entweder Final Fantasy XV oder Forza Horizon 3 auf eurer Xbox One installiert haben.

Es kommt immer wieder zu Cross-Overs unterschiedlichster Franchises, doch jetzt kommt eine äußerst überraschende Mixtur: Forza Horizon 3 trifft auf das JRPG Final Fantasy XV. Ihr werdet das Fahrzeug aus dem Titel von Square Enix auch in Forza Horizon 3 fahren können.

Ein wahres Luxusauto

Der Regalia aus Final Fantasy XV war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels ein wahres Highlight und wurde auch ausgiebig zu Werbezwecken genutzt. Die Crew rund um Noctis konnte in der Welt umher fahren und sich neuen Abenteuern stellen. Ab dem 1. August könnt ihr das Fahrzeug dann auch in Microsofts Rennspiel Forza Horizon 3 nutzen. Das Team von Turn 10 hat sich genauer mit dem Fahrzeug beschäftigt und überlegt, was den Wagen so außergewöhnlich macht. Von der Konzeptionierung bis zur Fertigstellung wurden demnach ganze 1500 Arbeitsstunden benötigt.

Der Wagen hat eine Länge von 6,4 Metern und eine Breite von 2,2 Metern. Mit seinen 2811kg und 536 PS ist die Nobelkarre ein wahrer Blickfang auf den Straßen. Um an das Fahrzeug zu gelangen, müsst ihr einfach bis zum 1. August entweder Final Fantasy XV oder Forza Horizon 3 auf eurer Xbox One installiert haben. Der benötigte Downloadcode wird euch dann über eine Systemnachricht oder in Forza Horizon 3 zugesendet.

Ähnliche Kooperationen gab es bereits mit dem Chryslus Rocket 69 aus Fallout 4 und dem Warthog aus der Halo-Reihe.

