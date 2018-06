Fortnite - Warum Sony gegen Crossplay mit anderen Konsolen ist

Im Vorfeld der E3 bestätigte Nintendo, dass Fortnite: Battle Royale auch für die Nintendo Switch erscheint. Kurze Zeit später konnte die entsprechende Version bereits im Nintendo eShop heruntergeladen werden.

Allerdings haben PS4-Spieler mit einem aktiven Account auf ihrer Sony-Konsole ein Problem. Denn wer mit seinem Epic Account auf der PlayStation 4 spielt, der kann sich auch nur auf dieser Plattform mit seinen Daten anmelden. Für andere Systeme wie die Xbox One wird der Account automatisch gesperrt. Möchtet ihr euch mit eurem bestehenden Epic Account auf der Switch einloggen, wird euch dies ebenfalls untersagt. Sobald ihr euch auf der Nintendo Switch einen Account für Fortnite erstellt, werdet ihr auf der PS4 ausgesperrt.

Ist euer Epic Account einmal mit der PlayStation 4 verlinkt, gibt es kein Zurück und ihr könnt mit diesem nicht mehr auf der Nintendo Switch sowie der Xbox One spielen. Vor wenigen Tagen meldete sich schließlich eine Sprecherin von Sony zu Wort. Unbefriedigender hätte die Antwort für PS4-Nutzer aber im Grunde nicht ausfallen können. Offensichtlich möchte Sony das Thema Crossplay nicht weiter thematisieren und der Kritik möglichst aus dem Weg gehen.

Fortnite Sony reagiert auf Shitstorm

Auf Twitter hat nun John Smedley auf das Thema reagiert. Smedley war in der Vergangenheit als CEO und Präsident des Entwicklerstudios Daybreak Game Company tätig. Das Unternehmen gehörte bis Februar 2015 als Sony Online Entertainment zu Sony. In einem Tweet nimmt der ehemalige Entwickler Bezug auf ein Video des YouTube-Kanals "Kinda Funny Games". Darin werden unter anderem die Thematik mit dem Epic Account auf der Nintendo Switch sowie die kurze Antwort von Sony diskutiert.

In seinem Tweet schreibt Smedley: "Wenn wir den Druck aufrechterhalten, wird sich dieses Problem lösen." Schließlich antwortet er auf seinen eigenen Post mit den folgenden Worten: "Übrigens, als ich bei Sony war, war der interne Grund dafür Geld. Sie mögen es nicht, wenn jemand etwas auf der Xbox kauft und es auf einer PlayStation benutzt. So einfach ist das, dummer Grund, aber so ist es."

btw when I was at Sony, the stated reason internally for this was money. They didn't like someone buying something on an Xbox and it being used on a Playstation. simple as that. dumb reason, but there it is.