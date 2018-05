Fortnite - Venturion-Outfit im Wagnis-Set nur noch einen Tag verfügbar

Epic Games trumpft mit einem Superhelden-Outfit namens Venturion auf. Das Set "Wagnis" ist nur noch für einen begrenzten Zeitraum im Ingame-Shop von Fortnite: Battle Royale erhältlich.

Falls ihr auf Superhelden des Fortnite-Universums steht und noch nichts von Venturion gehört habt, dann solltet ihr jetzt eure Ohren spitzen. Das Outfit von Venturion ist nach einem Leak in der letzten Woche schließlich im Ingame-Shop von Fortnite: Battle Royale aufgetaucht.

Der neue Skin passt sich thematisch an das Superhelden-Setting von Season 4 an. Das Outfit von Venturion als solches kostet 1500 V-Bucks. Doch das ist nur ein Teil des Wagnis-Sets. Dazu gehört noch das Erntewerkzeug Aerodynamik für 800 V-Bucks und der Hängegleiter Triumph für 500 V-Bucks. Wir haben alle kosmetischen Items unterhalb der News für euch eingebunden. Dann könnt ihr direkt entscheiden, was ihr davon haltet.

Und falls ihr schon ganz heiß auf die Items seid, dann solltet ihr euch wie immer beeilen. Epic Games bietet die Fortnite-Outfits und entsprechende Items immer für einen begrenzten Zeitraum an. Das Wagnis-Set ist noch für rund einen Tag erhältlich. Findet euch diesbezüglich einfach im Item-Shop im Battle-Royale-Modus von Fortnite ein. Hier könnt ihr die kosmetischen Items freischalten.