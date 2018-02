Fortnite - Valentinstag-Special geplant: Neue Waffe Armbrust bestätigt

Fortnite erhält in Kürze ein neues Event, das passend zum Valentinstag an den Start geht. Diesbezüglich gibt es neue Skins und eine neue Waffe - die lautlose Armbrust.

In wenigen Tagen ist Valentinstag, an dem bekanntermaßen viel Liebe in der Luft liegt. Auch im Battle Royale-Shooter Fortnite wird es diesbezüglich einige Festlichkeiten geben, die sich thematisch an diesen besonderen Tag anpassen..

Wie im Aufmacherbild zu sehen, haben die Entwickler bei Epic Games an exklusiven Skins gebastelt. Der Armor-Skin hat auf jeden Fall etwas Ästhetisches.

Weiter gibt es eine neuartige Armbrust. Mit dieser neuen Waffe, die ihr unterhalb der News noch einmal im Detail seht, sollt ihr eure Gegner lautlos töten können. Das bietet diverse taktische Möglichkeiten.

Der PvE-Modus "Rette die Welt" wird zudem Valentinstagaufträge erhalten, die ihr abarbeiten könnt. Nachfolgend haben wir die Patchnotes von Patch V.2.4.2 eingebunden. Außerdem folgen in den nächsten Wochen noch weitere Aufträge, Events, Fehlerbehebungen und ein verbessertes User-Interface.

Fortnite - Patchnotes von Update V.2.4.2

BATTLE ROYALE

ALLGEMEIN

Der zeitlich begrenzte Modus Schießtest 1 kann nur solo gespielt werden.

Der Schrotflinten-Kopfschussschaden wurde auf 200 % erhöht (vorher 150 %).

Das Sturmgewehr mit Zielfernrohr ist bei Zoom jetzt 100 % zielgenau.

Der Schaden des Sturmgewehrs mit Zielfernrohr wird bei großen Distanzen nicht mehr verringert.

Fehlerbehebungen

Spieler rutschen nicht mehr von Dächern.

Die Kästchen im Shop wurden behoben, da diese verschwanden, wenn man vorher im Shop V-Bucks gekauft hatte.

Die inkonsistente Kollision bei manchen Ecken in Kellern wurde behoben.

Ein Loch im Gelände südlich von Retail Row wurde behoben.

NEUE WAFFEN

Armbrust

Diese Waffe verschießt Pfeile, von denen du unendlich viele hast.

Auf dem Boden und in Truhen zu finden.

BEVORSTEHENDE UPDATES

Patch v.2.5.0

Valentinstag-Event

Besondere Valentinstag-Auftragsreihe – Eine Liebesgeschichte; erzählt auf Fortnite-Art. ;)

Valentinstag-Helden

Amor-Armbrust

Neuer reaktiver Auftragstyp

Erhöhung der Schwierigkeit, der Herausforderung und der damit verbundenen Belohnungen, wenn zusätzliche Spieler der Gruppe beitreten.

Patch v.3.0.0

Früjahrssturm-Event

Veröffentlichung der ersten Woche der Frühjahrssturm-Auftragssreihe!

Neue Gegenstände für den Event-Shop!

Komplette Überarbeitung der Spielmusik (Orchesterversion)

Patch v.3.1.0