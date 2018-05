Fortnite - Update Version 4.2 mit FAMAS-Salvengewehr erscheint heute

Update: Epic Games hat kürzlich bekanntgegeben, dass Fortnite Version 4.2 heute, am 16. Mai 2018 veröffentlicht wird. Die Downtime beginnt um 10 Uhr deutscher Zeit. So werden die Server vorerst mit dem neuen Update bespielt, bevor ihr wieder zocken könnt.

Originalmeldung: Fortnite: Battle Royale erhält ein Update auf Version 4.2. Im Fokus steht hier unter anderem eine neue Waffe. Diese Waffe erinnert von ihrer Aufmachung her an eine FAMAS (Fusil d’Assaut de la Manufacture nationale d’armes de St-Etienne) und verfügt über einen Burst-Modus. Die "Burst Assault Rifle" soll in einer epischen und einer legendären Variante ins Spiel implementiert werden. Wir sind auf das neue Salvengewehr gespannt.

We’ve discovered an issue that’s going to delay the release of v4.2. Due to this delay some quests may not function until the build releases.



We’ll update you once we have a more accurate time frame.