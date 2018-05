Fortnite - Update 4.2 bringt endlich den Jetpack

Entwickler Epic Games hat nun Update 4.2 zu Fortnite veröffentlicht, das unter anderem den Jetpack enthält. Außerdem dürft ihr euch auf die beiden Spielmodi Pures Gold 2.0 sowie Close Encounters freuen. Letzterer ist bislang allerdings noch nicht auf den Servern verfügbar.

Ein lang ersehntes Feature in Fortnite: Battle Royale ist mit dem neuen Update 4.2 ab sofort im Spiel verfügbar. Natürlich ist die Rede von den Jetpacks, mit deren Hilfe ihr während einer Runde den Himmel erobern könnt. Allerdings solltet ihr möglichst wieder auf dem Boden sein, bevor euch der Treibstoff ausgeht. Wenn ihr den Jetpack ausgerüstet habt und in die Luft springt, erhebt ihr euch elegant in die Luft. Eure Waffen könnt ihr beim Fliegen übrigens nicht nutzen.

Fortnite Gewinnt mit eurem Skill 100 Millionen Dollar!

"Jetpacks gehören dem brandneuen Gegenstandstyp Rucksäcke, der bald in Battle Royale verfügbar sein wird. Nicht zu verwechseln mit Rücken-Accessoires, denn Rucksäcke sind strikte Gameplay-Gegenstände, die nicht als kosmetische Gegenstände gekauft werden können. Rucksäcke besetzen einen Inventar-Slot (genau wie Waffen oder Verbrauchsmaterial) und sind sehr vielseitig. Für weitere Informationen, schaut euch die Hinweise weiter unten an."

Pures Gold 2.0

Weiterhin steht der neue zeitlich begrenzte Modus "Pures Gold 2.0" auf den Servern bereit. Dabei handelt es sich um eine Modifikation des alten Modus "Solid Gold", bei dem alle Waffen legendär sind und damit einen goldenen Anstrich besitzen. Weiterhin sind in diesem Modus die schwere Schrotflinte sowie das legendäre Salvensturmgewehr enthalten. Während Stein und Metall schneller abgebaut werden können, verfügt "Pures Gold 2.0" über weniger Fallen, Bandagen sowie Granaten. Items wie Launchpads, Lagerfeuer und Spezial-Granaten können hingegen häufiger gefunden werden.

Close Encounters

Als weiterer Modus soll außerdem "Close Encounters" ins Spiel finden, der euch lediglich mit Schrotflinten sowie Jetpacks ausgerüstet antreten lässt.

Update 4.2 zu Fortnite: Battle Royale

Waffen und Gegenstände

Jetpack wurde hinzugefügt. Häufigkeitsgrad: legendär. Kann in Schatztruhen gefunden werden. Das Jetpack gehört dem brandneuen Gegenstandstyp Rucksack an. Rucksäcke nehmen einen Inventar-Slot ein (genau wie Waffen und Verbrauchsmaterialien), und sie können verschoben werden. Es kann immer nur ein Rucksack getragen werden. Wenn du einen anderen Rucksack aufnimmst, ersetzt dieser automatisch den aktuell angelegten Rucksack. Wenn ein Rucksack verschlissen ist, wird er automatisch zerstört. Während du einen Rucksack angelegt hast, werden deine Rücken-Accessoires verborgen. Die Rücken-Accessoires werden automatisch wieder sichtbar, wenn der Rucksack nicht mehr angelegt ist. Das Jetpack wird aktiviert, indem du in der Luft springst. Es verleiht dir zusätzliche Mobilität. Es kann nur für eine begrenzte Dauer fürs Fliegen benutzt werden, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Die Aufladung beginnt, sobald das Jetpack nicht benutzt wird. In der Luft kannst du den Zielmodus nicht verwenden. Auf dem Controller wird das Jetpack über die Zielmodus-Steuerung aktiviert.



