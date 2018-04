Fortnite - Update 3.6 bringt Edelwerfer und Haftgranate

Fortnite-Spieler dürfen sich am heutigen Dienstag auf ein neues Update freuen, das unter anderem die Haftgranate ins Spiel bringt. Alle Änderungen und Neuerungen haben wir für euch in unserer News aufgelistet.

Laut Epic Games erscheint am heutigen Dienstag ein weiteres Update zu dem beliebten Third-Person-Shooter Fortnite. Wie es auf der offiziellen Webseite heißt, hebt die Aktualisierung das Spiel auf die Versionsnummer 3.6 und fügt unter anderem einige neue Spielerlebnisverbesserungen für den Battle-Royale-Modus ein.

Mit der Haftgranate wird zudem ein neuer Gameplay-Gegenstand hinzugefügt. Die Granate kann an Gegnern haften, explodiert aber nicht im Flug. Den neuen Gegenstand könnt ihr nach dem Update in Bodenbeute, Vorratslieferungen, Vorratslamas sowie in Schatztruhen finden. Epic Games möchte dadurch den Spielmodus noch spannender und abwechslungsreicher gestalten.

Edelwerfer (Rette die Welt)

Ladet diese Waffe auf und verpasst Monstern einen Schock! Je länger ihr die Waffe aufladet, desto mehr Schaden verursacht ihr.

Alle Neuerungen und Änderungen für den Battle-Royale-Modus sowie "Rette die Welt" findet ihr auf der offiziellen Webseite von Epic Games.

Alle Änderungen des neuen Update 3.6 für Battle Royale

Waffen und Gegenstände

Haftgranate hinzugefügt. Werte: Seltenheit: Ungewöhnlich Fundorte: Bodenbeute, Vorratslieferungen, Vorratslamas, Schatztruhen Explosionsverzögerung (nach Anbringung an Ziel): 2,5 Sekunden Spielerschaden: 100 Gebäudeschaden: 200 Radius: 1 Kachel Max. Stapelgröße: 10 Anzahl bei Aufnahme: 3 Diese Granate bleibt an Gegnern haften. Ihr könnt euch dann schon auf das Feuerwerk freuen! Kann nicht im Flug explodieren. Bleibt an jedem Spieler oder an jeder Oberfläche haften. Wird vorzeitig gezündet, wenn das Gebäude, an dem sie haftet, vor Ablauf des Timers zerstört wird.

Die Chance, Fernzündladungen in Schatztruhen zu finden, wurde um ca. 40 % verringert.

Anpassungen der Minigun: Die Zielgenauigkeit wurde um 10 % erhöht. Der Rückstoß wurde um 10 % reduziert. Der Schaden wurde von 16/17 (Episch/Legendär) auf 18/19 erhöht.

Die Treffererkennung von Projektilen aus Scharfschützengewehren und Armbrüsten, die eine große Distanz zurückgelegt haben, wurde stark verbessert.

Verbesserungen an der Taschenfestung: Die Taschenfestungsreifen verleihen Spielern keine Fallschadenimmunität mehr, nachdem sie von ihnen abprallen. Die Taschenfestung-Flugbahnvorschau zeigt jetzt an, ob die Taschenfestung mit Stelzen und einer Rampe aufgestellt wird. Die Taschenfestung-Flugbahn färbt sich jetzt rot, wenn zu hoch gezielt wird.



Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem sich zu Boden gegangene Spieler aufgrund der fehlerhaften Kollisionsabfrage der Taschenfestungsreifen in diesen verstecken konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Maschinenpistolen hin und wieder nicht nachgeladen werden konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Knisternde Lagerfeuer eine Sekunde länger geheilt hat als vorgesehen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem rote Treffermarken nicht angezeigt wurden, wenn mit dem Raketenwerfer Schaden verursacht wurde.

Das rote Licht bei Fernzündladungen kann jetzt nicht mehr durch geschlossene Türen hindurch gesehen werden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Verbrauchsmaterialien aus Beutelamas und Vorratslieferungen die maximale Stapelgröße im Inventar eines Spielers überschritten.

Gameplay

Kurze Zäune verhindern jetzt nicht mehr den Bau von Gebäuden.

Die Zielgenauigkeit beim ersten Schuss wird jetzt zurückgesetzt, wenn ihr euch hinkniet, aus der Hocke aufsteht oder die Waffen wechselt.

Spieler werden jetzt näher bei ihren Teamkameraden auf der Startinsel gespawnt.

Die verschiedenen Spawnpunkte auf der Startinsel wurden verschoben, damit sie näher aneinander sind.

Die Ballonkondition für Vorratslieferungen wurde für jeden Spielmodus angepasst: Solo: 500 Duo: 750 Team: 1.250

Vorratslieferungen spawnen jetzt doppelt so hoch und fallen doppelt so schnell zu Boden.

Fehlerbehebungen

Baumeister Pro Ein Problem wurde behoben, bei dem der Primärangriff manchmal unterbrochen wurde, wenn man das Zielvisier senkte. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Sprint manchmal unterbrochen wurde, wenn man in den Baumodus wechselte, um schnell eine Rampe zu bauen. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Waffe eines Spielers automatisch abgefeuert wurde, nachdem er ein Gebäude platzierte und zu seiner Waffe wechselte.

Es wurden mehrere Probleme bei Vorratslieferungen behoben: Ballons erzeugen keine Kollisionsabfrage mehr, nachdem die Kiste geöffnet wurde. Vorratslieferungen bleiben nicht mehr an Gebäuden, Bäumen oder am Himmel stecken. Ein Problem wurde behoben, bei dem Taschenfestungsreifen in der Luft schwebten, wenn eine Taschenfestung auf eine Vorratslieferung geworfen wurde.

Spieler nehmen keinen Fallschaden mehr, wenn sie auf Reifen landen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Türen zurückprallten, wenn die Interagieren-Taste bei der Annäherung an eine Tür wiederholt und schnell betätigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das falsche Gebäudeteil in den Baumodus gewechselt wurde, wenn ein anderes Teil bearbeitet werden sollte.

Benutzeroberfläche

Die Funktion "Selbstständiger Umtausch kosmetischer Gegenstände" wurde hinzugefügt. Jetzt könnt ihr bis zu 3 gekaufte kosmetische Gegenstände zurückgeben (insgesamt, pro Benutzerkonto) und dafür V-Bucks erhalten.



Fehlerbehebungen

Die Schaltfläche „Shadowplay Highlights“ wird jetzt wieder auf dem Siegbildschirm angezeigt.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Schaltfläche „Shadowplay Highlights“ im Tab „Lobby“ nicht mehr funktionierte, nachdem zu einem anderen Tab gewechselt worden war.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Symbol „Markierung entfernen“ von der Karte entfernt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Symbole für Teammitglieder unter dem Schlachtenbus auf der Karte angezeigt wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem gewisse Eingaben das Schließen des Team-Sprach-Chats unterbanden.

Audio

Die Soundeffekte bei mehreren gleichzeitig gespawnten Vorratslieferungen wurden verbessert, damit jetzt erkennbar ist, wie viele gespawnt wurden und wo.

Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Soundeffekt für das Öffnen einer Vorratslieferung aus der Entfernung nicht hörbar war.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Soundeffekt für Truhen manchmal nicht abgespielt wurde.

Soundeffekte für Metalltüren werden jetzt beim Schließen der Türen abgespielt.

Grafik und Animationen

Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Teil der Kleidung von Raven im Spind über den gesamten Bildschirm gestreckt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spitzhacke „Kräftiger Biss“ dafür verantwortlich war, dass die Biss-Physik in manchen Fällen nicht funktionierte.

Performance

Es sollten jetzt noch weniger Ruckler bei der Spielereliminierung auftreten (weitere Verbesserungen folgen in V.4.0).

Beim Rendern von Blattwerk sollte es jetzt zu keinen Rucklern mehr kommen.

Auf dem Mac sollte es jetzt dank vorkompilierter Shader zu weniger Rucklern kommen, da diese nicht mehr im Spiel kompiliert werden müssen.

Mobilgeräte

Es wurde eine Option hinzugefügt, eine „Feuern“-Schaltfläche einzublenden (rechte Seite auf dem Bildschirm), die über die Einstellung „Angreifen durch Tippen“ aktiviert werden kann.

Fehlerbehebungen