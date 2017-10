Fortnite - Umfangreiches Halloween-Update veröffentlicht

Epic Games hat im Rahmen des aktuell gestarteten Halloween-Events das bisher größte und umfangreichste Update zu Fortnite veröffentlicht. Darin enthalten sind unter anderem gruselige neue Inhalte für "Battle Royale", als auch für die PvE-Version "Save the World".

In Fortnite startet am heutigen Donnerstag das Halloween-Event namens "Fortnitmares" in dessen Rahmen außerdem das "Alpträume"-Update 1.8 veröffentlicht worden ist. Dieses bringt sowohl für den PvP-Modus "Battle Royale, als auch für die PvE-Version "Save the World" zahlreiche gruselige, Tilsets, Items sowie Kostüme.

Umfangreiches Halloween-Update veröffentlicht

Der Battle-Royale-Modus wird durch das Update mit Bestenlisten und Saison-Level, einem Gegenstand-Shop für kosmetische Items (Outfits, Gleiter und Spitzhacken), Sprachchat auf Konsolen und einem Spind für optischen Anpassung des Charakters erweitert. Laut Entwickler Epic Games habe man mit dem Update außerdem die Eingabeverzögerung auf PlayStation 4 und Xbox One deutlich reduziert, wodurch sich der Shooter auf Konsolen nun deutlich besser anfühlen sollte. Spieler haben zudem die Möglichkeit per Tastendruck in den Zielen-Modus zu wechseln oder ihn zu verlassen. Es ist nicht mehr nötig, die Taste gedrückt zu halten, wenn "Zielen ein/aus aktiviert" ist.

Auf der PS4 und PS4 Pro ist die Bildwiederholrate wieder auf 30 FPS begrenzt worden, "um eine flüssigere Spielerfahrung gewährleisten zu können". Das Halloween-Event läuft noch bis zum 04. November 2017.

"Fortnite: Alpträume"-Update

Leistung

Spielmechanik

Den vollständigen Changelog samt aller Verbesserungen und Änderungen findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

