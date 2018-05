Fortnite - Thanos umkonzipiert, damit mehr Spieler pro Runde Infinity Gauntlet erhalten

Fortnite trumpft derzeit mit einem Marvel-Crossover auf, das die Spieler in die Haut von Thanos steckt. Doch beim Balancing scheint sich Epic Games noch nicht so ganz sicher zu sein, nun haben sie eine neue Idee.

Das Fortnite-Special, das Thanos in einen speziellen Modus integriert, kommt gut bei der Community an. Im Zuge einer Zusammenarbeit zum Kinostart von Avengers: Infinity War haben Epic Games und Marvel einen neuen Modus veröffentlicht. Hier müssen die Spieler den vielseits beliebten Infinity Gauntlet finden, um zum mächtigen Thanos zu werden.

Fortnite Update 4.1 bringt Infinity Gauntlet-Modus

Erst kürzlich haben die Entwickler einen Nerf aufgespielt, der Thanos abgeschwächt hat. Der Nerf beinhaltete eine Verschiebung der Schildpunkte von 300 auf 200 und die Lebenspunkte wurden von 700 auf 800 erhöht. Außerdem wurde sein "Laser Beam" von 15 auf 12 Schaden reduziert.

Insgesamt scheinen die Entwickler aber noch nicht so ganz zufrieden mit dem Balancing zu sein, weshalb es jetzt zu etwaigen Abänderungen kommt. Im aktuellen Hotfix soll Thanos noch mächtiger werden, aber schneller zu Fall gebracht werden können. Durch diese Verschiebung sollen mehr Spieler pro Runde in die Haut von Thanos schlüpfen. Ob das am Ende aufgeht?

Alle Änderungen an Thanos im Detail:

Laserstrahl: Schaden von 12 auf 20 erhöht

Schlag: Schaden von 80 auf 100 erhöht

Lebenspunkte: von 800 auf 500 verringert

Das "Infinity Gauntlet Thanos Event" ist nur noch für eine begrenzte Zeit in Fortnite: Battle Royale verfügbar. Falls ihr es also noch nicht getestet habt, dann könnte jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sein.

Fortnite Neues Mysterium einer Luke erinnert an die Serie Lost