Fortnite - Streamer knackt Rekord für den größten einzelnen Gaming-Stream

Laut einer Pressemitteilung von YouTube generierten die 100 Creator zusammen über 42 Millionen Live-Aufrufe. Elrubius stellte zudem den Rekord für den größten einzelnen Gaming-Stream eines Creator auf (eSport-Turniere ausgenommen) und erreichte aus seinem Schlafzimmer mehr als 1,1 Millionen Zuschauer gleichzeitig.

Derzeit pulverisiert Epic Games Battle-Royale-Modus zu dem Third-Person-Shooter Fortnite sämtliche Rekorde und lässt sogar den größten Konkurrenten Playerunknown's Battlegrounds im Schatten stehen.

Ähnlich wie das deutsche PUBG-Turnier des YouTubers und Streamers HandOfBlood, veranstaltete auch der spanische YouTuber elrubius vor wenigen Tagen ein Livestream-Event, zu dem er zahlreiche reichweitenstarke Fortnite-Spieler einlud und zockte gemeinsam mit diesen über drei Stunden lang Fortnite: Battle Royale. Zwar ist es wenig überraschend, dass elrubius auf seinem YouTube-Kanal mit 28 Millionen Abonnenten eine ziemlich hohe Anzahl an Zuschauern versammeln konnte - die letztendlichen Zuschauerzahlen sind trotzdem ziemlich beeindruckend.

1.1M people watching @Rubiu5’s Fortnite BR tournament live right now on YouTube 😯 https://t.co/vhW8amAAFq pic.twitter.com/Lu7cMBc69Z