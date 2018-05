Fortnite - Spielmodus bringt Thanos aus Avengers: Infinity War

Ab dem 8. Mai startet in Fortnite: Battle Royale ein neuer temporärer Modus, der auf den Namen Infinity Gauntlet hört und euch in die Haut von Thanos aus Avengers: Infinity War schlüpfen lässt.

Das Thema der Season 4 in Fortnite sind Superhelden. Da ist es keine große Überraschung, dass ab morgen, dem 8. Mai 2018 in dem Battle-Royale-Modus des Third-Person-Shooters ein neuer limitierter Spielmodus an den Start geht, der ein Mashup mit Avengers: Infinity War darstellt.

Dies hat Entwickler Epic Games in einem entsprechenden Tweet auf Twitter angekündigt. Auf dem Bild sind der Level-100-Skin Omega sowie der Oberschurke Thanos aus Avengers: Infinity War zu sehen. Der neue Modus nennt sich Infinity Gauntlet und läuft im Grunde genau wie eine normale Fortnite-Runde ab. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied. Denn irgendwo auf der Karte kann der Infinity Gauntlet gefunden werden. Dabei handelt es sich um den Handschuh von Thanos, der damit die sechs Infinity-Steine kontrollieren kann. Solltet ihr diesen Handschuh als erster Spieler in der jeweiligen Runde finden, werdet ihr direkt zu Thanos und erhaltet darüber hinaus auch seine Kräfte.

Wie kam es dazu?

Wie es heißt seien die Regisseure des Avenger-Films, Joe and Anthony Russo große Fans von Fortnite. Deshalb haben die beiden versucht mit Creative Director Donald Mustard in Kontakt zu treten und diesem eine Idee zu unterbreiten. Letztendlich gelang der Kontaktversuch und der limitierte Modus Infinity Gauntlet entstand.

Bislang ist unklar, über welche Kräfte ein Thanos-Spieler verfügen wird, wenn dieser den Handschuh findet. Möglichweise wird dieser beinahe unbesiegbar und kann nur durch die Zusammenarbeit aller anderen Spieler besiegt werden. Wir schauen entsprechend gespannt auf den morgigen Tag. Alle Infos zu dem neuen Modus werdet ihr am morgigen Dienstag selbstverständlich hier auf PlayNation.de zu lesen bekommen.

