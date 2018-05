Fortnite - Spieler will mit 45 Kills pro Runde den Weltrekord erzielt haben

Ein Spieler hat die ultimative Killstreak in Fortnite geschafft. Mit 45 Kills will er den Weltrekord für die meisten Abschüsse in einem einzigen Match Fortnite: Battle Royale erzielt haben.

Ein Spieler in Fortnite hat den sprichwörtlichen Vogel abgeschossen, mit seiner Kill-Reihe von 43 Abschüssen hat er womöglich die meisten Kills in einer Runde erreicht. Dabei handelt es sich um den Twitch-Streamer Teeqzy aus Frankreich.

Laut eigener Aussage handle es sich hierbei um den Weltrekord - demnach geht es hier also um einen inoffiziellen Weltrekordversuch. Dieser meisterhafte Schachzug gelang ihm jedoch, indem er alleine gegen Full-Squads antrat. Was so viel heißt wie, er hat im Alleingang gegen 4er-Teams gekämpft. Und dabei hat er sich ganz offensichtlich wacker geschlagen.

Fortnite Herausforderung meistern, hier findet ihr alle Fortnite-Buchstaben

Meiste Kills pro Runde?

Tatsächlich haben wir bisher kaum Vergleichbares gesehen. Und das könnt ihr nun gerne nachholen. Teeqzy hat seine Fortnite-Partie auf YouTube hochgeladen. Im Video "45 Kills World Record", das wir unterhalb der News für euch eingebunden haben, seht ihr das spannende Match. Aber warum 45 und nicht 43 Spieler? Die letzten beiden Kills werden ihm nicht angerechnet, weil sie durch einen Sturz sterben, nachdem er ihnen den Laufweg wegschießt. Er hat diese Kills sozusagen selber obendrauf gerechnet. Zurecht? Was meint ihr? Lasst uns diesbezüglich gerne einen Kommentar unterhalb der News im Kommentarbereich da.