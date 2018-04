Fortnite - Spieler überquert auf Lenkraketen die gesamte Karte

Solltet ihr in Fortnite: Battle Royale mal Langeweile haben, könnt ihr euch ein paar Lenkraketen schnappen und damit versuchen die gesamte Karte zu überqueren. Genau dies hat nun nämlich ein YouTuber geschafft, der dreieinhalb Minuten von Rakete zu Rakete gesprungen.

In Fortnite: Battle Royale haben wir bereits über die kuriosesten Dinge berichtet. Es ist zum Beispiel längst kein Geheimnis mehr, dass Spieler auf Raketen ein Stückchen mitfliegen können, um Gegner in ihrer Festung zu überraschen. Durch die neu in das Spiel integrierten Lenkraketen sind weitere Möglichkeiten hinzugekommen, um mit dem Titel den Luftraum unsicher zu machen.

Langstreckenflug per Lenkrakete

Der YouTuber NoahJ456 hat sich offenbar selbst beigebracht, wie er von Lenkrakete zu Lenkrakete springen kann. Denn zwar lässt sich auf einer Rakete reiten, allerdings explodiert diese nach einer bestimmten Zeit. Auf diese Art und Weise ist der begeisterte Fornite-Spieler von Junk Junction bis Moisty Mire, den beiden entferntesten Orten auf der Karte, gelangt. Als er sein Ziel erreicht hatte, sprang Noah von der Rakete und erreichte nach etwa dreieinhalb Minuten den südöstlichen Rand der Map und damit wieder festen Boden unter den Füßen. Ob ihn einige der anderen Gegner bei seinem Langstreckenflug beobachtet haben, ist nicht überliefert worden.