Fortnite - Spieler schließen den Krater des Meteoriteneinschlags in laufender Runde

Fortnite: Battle Royale hat findige Spieler, die sich mit kreativen Ideen brüsten. Jünst hat der YouTube-Channel von Muselk den gesamten Krater des Kometen geschlossen - während einer laufenden Runde!

Einige Spieler störten sich scheinbar am Krater, den der Meteorit in Fortnite hinterlassen hat. Sie dachten sich kurzerhand, dass sie den Krater womöglich schließen könnten, wenn sie nur schnell genug wären. Und tatsächlich ist es ihnen auch gelungen, wie sie innerhalb eines Videos beweisen können.

Fortnite-Krater geschlossen

Die Spieler kommen wahrlich auf kuriose Ideen. Erst kürzlich mit dem Start der Season 4 von Fortnite: Battle Royale wurde seitens Epic Games der zentrale Krater in Mitten der Karte hinzugefügt. Der Komet, um den sich lange Zeit ganze Mysterien entwickelten, schlug schließlich ein und veränderte alles. Neben dem zentralen Krater gibt es noch weitere Orte, die zerstört wurden und nun anders aussehen. Die Splitter des Meteoriten haben ein wahres Chaos angerichtet.

Und eben besagter Krater wurde witzigerweise von einer Spieler-Crew rund um Muselk geschlossen. Die Spieler haben sich innerhalb einer laufenden Runde mit Material eingedeckt und angefangen, den Krater zu schließen. Das monströse Konstrukt wurde hier und da von feindlichen Spielern beschädigt - einfach hatten sie es demnach nicht! Aber am Ende geht ihr Plan auf. Bis zu 17 Spieler ahnen, was Muselk und sein Team geplant haben. Sie schließen sich sogar an und gemeinsam gelingt das Projekt. Das Video "WE COVERED THE *ENTIRE CRATER* In Fortnite Battle Royale!" haben wir unterhalb der News für euch eingebunden.