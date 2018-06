Fortnite - So löst ihr das Rätsel um die Schatzkarte aus Haunted Hills

Ihr sucht die Schatzkarte aus Haunted Hills im Zuge der neuen Challenge aus Woche 9, Season 4? Dann haben wir jetzt die Lösung für euch parat - so findet ihr den Battle Star!

Die neuen Herausforderungen in Fortnite: Battle Royale sind da. Auch in der 9. Woche von Season 4 gibt es wieder Challenges, die leichter sind und einige etwas umfangreichere Aufgaben.

Doch die nachfolgende Challenge ist im Grunde recht schnell gelöst, wenn man die Schatzkarte gefunden und das Rätsel entschlüsselt hat. Die aktuelle Schatzkarte befindet sich in Haunted Hills. Damit ihr sie nicht extra suchen müsst, haben wir nachfolgend ein Bild der Schatzkarte für euch eingebunden.

Ab nach Junk Junction!

Findige Fortnite-Spieler werden den groben Umriss von Junk Junction womöglich bereits ausgemacht haben. Und wenn ihr nur halb so gut mit der Karte in Fortnite: Battle Royale vertraut seid, dann wisst ihr spätestens jetzt, wo ihr hin müsst!

Ihr könnt also direkt im Nordwesten der Karte in Junk Junction landen. Innerhalb des Schrotplatzes verbirgt sich das Geheimnis - der gesuchte Battle Star - auf einem Stapel zusammengedrückter Autos. Falls ihr also im Norden des Schrottplatzes landet, solltet ihr den Stern schon beim Anflug sehen können. So einfach ist das!

Und falls ihr euch fragt, welche Aufgaben in Woche 9 von Saison 4 noch in Fortnite: Battle Royale warten, dann haben wir hier alle relevanten Infos für euch:

