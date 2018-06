Fortnite - Das sind die Challenges der Woche 6 in Season 4

Wie in jeder Woche gibt es die neuen Herausforderungen zu Fortnite: Battle Royale schon jetzt durch einen Leak. Deshalb präsentieren wir euch alle Challenges aus Woche 6 in Saison 4 schon heute!

Falls ihr euch fragt, welche Fortnite-Challenges ihr in der 6. Woche der 4. Season absolvieren müsst, um die heißbegehrten Battlepunkte für euren Battle Pass zu erhalten, dann haben wir jetzt die Antwort für euch. Auch in dieser Woche wurden die Herausforderungen wieder vorab geleakt.

Alle Challenges: Saison 4, Woche 6

Durchsuche 3 Supply Drops

Verursache 1000 Schaden mit Schrotflinten

Finde 7 Schatztruhen in Loot Lake

Übersprühe 7 unterschiedliche Carbide- oder Omega-Poster

Suche zwischen einem Spielplatz, einem Campingplatz und einem Fußabdruck

Eliminiere 3 Gegner mit SMGs

Eliminiere 3 Gegner in Retail Row

Falls ihr euch diesen Aufgaben stellen möchtet, dann habt ihr ab dem morgigen 05. Juli 2018 die Möglichkeit dazu. Dann wird das Update mit den Challenges der Woche 6 in Saison 4 für Fortnite: Battle Royale aufgespielt. Da es keine offizielle Angabe von Epic Games ist, können kurzerhand immer noch Änderungen eintreten.

