Fortnite - Das sind alle Herausforderungen für Woche 3 der Saison 4

Fortnite: Battle Royale erhält neue Herausforderungen, die ordentlich Sterne für euren Battle Pass bedeuten. Wir haben alle Challenges der 3. Woche (Season 4) in der Übersicht.

Der kompetitive Multiplayer-Shooter Fortnite: Battle Royale erfreut sich reger Beliebtheit. Epic Games hält die Spieler mit dem sogenannten "Battle Pass" bei Laune. Diesbezüglich gibt es stets neue Herausforderungen, die sich in einem wöchentlichen Rhythmus ändern. Fürs erfolgreiche Absolvieren einer kompletten Wochenherausforderung winken am Ende nochmal ordentliche Boni. Dank Fortnite Tracker sind nun bereits die Herausforderungen von Woche 3 bekannt geworden.

Nachfolgend haben wir alle relevanten Aufgaben für die Besitzer des "Battle Pass" aufgelistet.

Fortnite: Challenges in Woche 3 (Season 4)

Schaut euch ein Match-Replay an - 5 Sterne Richtet Schaden mit einer Pistole an Feinden an - 5 Sterne Sucht Truhen in Lonely Lodge - 5 Sterne Sucht Quietscheenten - 5 Sterne Folgt der Schatzkarte in Salty Springs (schwer) - 10 Sterne Eliminierungen mit dem Scharfschützengewehr (schwer) - 10 Sterne Feine in Tilted Towers eliminieren (hard) - 10 Sterne

Die Fortnite-Challenges werden in der kommenden Woche für alle Spieler zugänglich sein. Und falls ihr euch fragt, welche kosmetischen Items im Laufe der 4. Saison bereitsgestellt werden, dann haben wir schon jetzt die Antwort auf diese Frage. Dataminer haben die entsprechenden Bilder in den Spieldaten von Fortnite ausfindig machen können. Alle Infos dazu in der folgenden Story:

