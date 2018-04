Fortnite - Neues Update bringt Verkaufsautomat, regelmäßige Content-Updates geplant

Fortnite erhält zukünftig sogenannte Content-Updates, die wöchentlich ein wenig Spaß in den Battle-Royale-Shooter bringen sollen. Doch hier wird ausschließlich neuer, lustiger Content implementiert. Epic Games möchte die Zeit dazwischen nutzen, um ausführliche Bug Fixes und Co. vorzunehmen. Diesbezüglich wird es dann hin und wieder ein größeres Update geben.

Allem voran wird nun erst einmal der Verkaufsautomat Einzug in Fortnite halten. Anstatt mit Geld zahlt ihr hier mit Baumaterialien und erhaltet dafür todbringende Waffen wie den Raketenwerfer. Die Automaten sollen überall verteilt auf der Insel vorzufinden sein. Jedes Gerät wird bis zu drei zufällige Deals im Angebot haben.

Fortnite Streamer knackt Rekord für den größten einzelnen Gaming-Stream

Materials go in, loot comes out.



Vending Machines are scattered across the island. Can you find them all? pic.twitter.com/tmigO2nZJt