Fortnite - Neues Mysterium einer Luke erinnert an die Serie Lost

Ein neues Rätsel tut sich vor den Toren von Fortnite: Battle Royale auf. In den Wäldern wurde eine mysteriöse Luke entdeckt, die den Spielern ins Auge stieß und sie mit offenen Fragen zurücklässt

Der Meteorit ist erst kürzlich auf der Karte von Fortnite: Battle Royale eingeschlagen. Das Rätsel um den Kometen war somit final aufgelöst, um dessen Existenz sich in den letzten Wochen regelrechte Mythen entwickelten. Doch die Spieler sind bereits neuen Rätseln auf der Spur!

Mysteriöse Luke entdeckt

Alles begann mit einem Reddit-User, der sich ganz offensichtlich in der neuen Season 4 versuchte, als er auf eine mysteriöse Luke in den Wäldern von Wailing Woods stieß. Eine einsame Luke in der Wildnis, das kommt uns schon ein wenig bekannt vor? Tatsächlich erinnert das neue Rätsel ein wenig an die Erfolgsserie Lost.

Aber wie verhält es sich mit der Luke in Fortnite: Battle Royale? Nun, sie macht genau das, was man von einer mysteriösen Luke in der Wildnis erwarten würde - nämlich gar nichts. Und dennoch könnte es sein, dass Epic Games hier Pläne für die Zukunft hat. Die Luke an sich ist bislang unzerstörbar und birgt ein malerisches Kunstwerk, das ihr unterhalb der News einsehen könnt.

Doch das ist noch längst nicht alles. Ein Reddit-User ließ es sich nicht nehmen und hat sich die Map im Replay-Modus genauer angesehen. Im Detail hat er unter die Karte geschaut und einen Blick riskiert, was denn nun unter der Luke zu sehen ist. Tatsächlich ist der Fund außerordentlich bemerkenswert und Epic Games könnte ausgefeilte Pläne haben. Auch wenn das noch lange nicht die Antwort auf alle Fragen bedeutet und im Grunde nur noch mehr Fragen aufwirft. Stehen wir hier vor einem neuen Fortnite-Mysterium? Und was würde Dr. Jack Shepard dazu sagen?