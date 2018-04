Fortnite - Neues Feature nennt sich Taschenfestung

Update: Mittlerweile haben die Verantwortlichen auf dem offiziellen Twitter-Account zu Fortnite ein entsprechendes Videos veröffentlicht, das die Taschenfestung in Aktion zeigt. Tatsächlich handelt es sich nicht bloß um eine einzelne Wand, sondern um eine kleine mobile Festung. Das Video haben wir für euch nachfolgend eingebunden.

