Fortnite - Neuen Abschussrekord im Duo aufgestellt

Zwei Spieler haben im Duo während nur einer einzigen Runde 36 Kills erzielt und damit einen neuen Weltrekord in Fortnite: Battle Royale aufgestellt.

In Battle-Royale-Titeln wie Playerunknown's Battlegrounds oder H1Z1: King of the Kill treten Spieler alleine oder in Teams gegen andere Spieler an. Wer als letzter noch steht, gewinnt die Runde und darf ewigen Ruhm ernten (bis zur nächsten Runde).

Neuen Abschussrekord im Duo aufgestellt

Nun hat ein Duo in Fortnite: Battle Royale einen neuen Weltrekord bezüglich der erzielten Abschüsse aufgestellt. Insgesamt konnten die beiden Spieler "NinjasHyper" und "KingRichard" während eines Livestreams in nur einer Runde insgesamt 36 Kills auf ihr virtuelles Konto schreiben. Dabei schaltete Ninja 21 Gegner und KingRichard 15 aus.

Aber auch abseits des frisch aufgestellten Weltrekords gehören die beiden zu den besten Duos überhaupt. Wir sind uns allerdings sicher, dass auch dieser Rekord nicht allzu lange Bestand haben wird und in Kürze erneut gebrochen wird.

Was war bisher eure beste Abschussserie in Fortnite: Battle Royale? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne weiter unterhalb in die Kommentare.