Fortnite - Mobile ist jetzt offiziell für iOS erschienen, jeder kann spielen!

Fortnite Mobile ist hochoffiziell für iOS erschienen. Ab sofort kann sich jeder, der das Spiel ausprobieren möchte, den entsprechenden Download im App Store starten. Allerdings gibt es hier eine Einschränkung. Nicht alle Endgeräte sind mit dem Game kompatibel.

Fortnite: Battle Royale gibt es schon seit kurzer Zeit in einer beschränkten Testversion für iOS. Hier konnten die Spieler über einen entsprechenden Invite-Code oder via Anmeldung im Vorfeld beitreten. Doch das ist nun vorbei. Fortnite ist nun ganz offiziell im App Store für iOS erschienen. Und wie gehabt ist Fortnite Mobile Free-2-Play, also kostenlos für alle Spieler.

Bei der mobilen Version handelt es sich um den Modus Fortnite: Battle Royale, den alle Interessenten nun auch unterwegs spielen können. Doch ihr müsst eine wichtige Sache beachten. Der Titel ist nicht auf allen iOS-Geräten von Apple spielbar. Nachfolgend haben wir die funktionierenden Geräte und die Devices, auf denen der Titel nicht funktioniert, für euch eingebunden.

Fortnite Mobile ist lauffähig auf folgenden Devices:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 7

iPhone 8

iPhone X

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 2017

iPad Pro.

Fortnite Mobile läuft nicht auf folgenden Devices:

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPod Touch

Android-User müssen sich noch ein wenig gedulden. Bisher gibt es nur die vage Aussage, dass der Support in den nächsten Monaten erfolgt. Wenn ein entsprechendes Android-Pendant erscheint, erfahrt ihr es bei uns!

