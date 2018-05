Fortnite - Limitierter Infinity Gauntlet-Modus nur noch einen Tag verfügbar

Entwickler Epic Games hat erst vor wenigen Tagen den limitierten Spielmodus namens Infinity Gauntlet in den Battle-Royale-Modus von Fortnite integriert. Darin können Spieler den beliebten Infinity Gauntlet finden, um zum mächtigen Thanos zu werden.

Erst kürzlich haben die Entwickler einen Nerf aufgespielt, der Thanos abgeschwächt hat.

The Infinity Gauntlet Limited Time Mashup ends tomorrow...



Wield the Gauntlet one last time. pic.twitter.com/003JNY4eQ9