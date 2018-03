Fortnite - Lenkraketen erweitern in Kürze das Waffenarsenal

In Kürze wird das Waffenarsenal von Fortnite: Battle Royale um Lenkraketen erweitert. Wie genau diese funktionieren werden, hat Epic Games bisher jedoch nicht mitgeteilt.

Erst vor kurzem hat Epic Games im Rahmen eines neuen Updates die neue schwere Schrotflinte in den Battle-Royale-Modus von Fortnite integriert. Die Heavy Shotgun ist lediglich in den Seltenheitsstufen episch sowie legendär verfügbar und verfügt unter anderem über eine höhere Reichweite.

Nun hat der Entwickler im Rahmen der derzeit reduzierten Starter-Edition mittels eines Teaser-Textes eine weitere neue Waffe angekündigt. Der Test lautet wie folgt: "Guided Missile (Coming Soon) - Remote control destruction from above." Allem Anschein nach dürfen wir in Kürze unsere Gegner in Fortnite: Battle Royale also mit Lenkraketen über die Karte treiben. Wie genau die Raketen funktionieren, ist bislang nicht klar. Allerdings werden sich damit sicherlich neue und lustige Wege eröffnen, Gegner ordentlich zu ärgern.

Einen ersten Blick auf die kommende Waffe zeigt ein kürzlich veröffentlichter Clip des Entwicklers:

