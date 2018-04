Fortnite - Lenkrakete wird vorerst entfernt

Die überstarke Lenkrakete aus Fortnite: Battle Royale wurde mit dem aktuellen Patch entfernt. Die Entwickler im Hause Epic Games werkeln nun an einer neuen Strategie, bevor sie wieder implementiert wird.

Die kontroverse Lenkrakete wurde vorerst aus Fortnite: Battle Royale entfernt. Doch wie kam es nun zu der Entscheidung und was haben sie vor?

Epic Games gibt zu verstehen, dass sie eine Menge Feedback zur Lenkrakete erhalten haben, sodass sie sie vorerst herausnehmen müssen. Unter anderem betreffe das auch einen Animationsfehler, der nun angegangen wird. Insbesondere am Balancing, also an der Stärke der Waffe, wollen sie ein paar Schrauben drehen. Sie haben jüngst via Reddit kommuniziert, dass sie die Sorgen der Spieler teilen.

Due to an animation issue with the Guided Missile, we're temporarily disabling it until we have a fix. We'll update you once it's resolved! — Fortnite (@FortniteGame) 11. April 2018

Lenkrakete zu stark!

Bereits seit Ende März beschwerten sich die Spieler, dass die Lenkrakete viel zu stark im Vergleich zu anderen Waffen sei. Vielseits ist die Rede von einem Gamebreaker. Und das obwohl es schon ein paar Anhaltspunkte gab, um dem Ganzen entgegenzuwirken. So können die Raketen beispielsweise im Flug zerschossen werden oder der Spieler ist ein statisches Ziel in der Zeit, in der er die Rakete bedient. Nun eruiert Epic neue Strategien, doch genaue Details lassen noch auf sich warten.

Was mit der Lenkrakete alles möglich war, hat unter anderem ein YouTuber namens NoahJ456 aufgezeigt. Er hat einen Langstreckenflug per Lenkrakete gebucht und ist so von einer Rakete zur nächsten gehüpft, um schließlich über die ganze Karte zu fliegen. Aber wie das aussieht, seht ihr am besten selbst:

Fortnite Spieler überquert auf Lenkraketen die gesamte Karte