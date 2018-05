Fortnite - Leak enthüllt alle kosmetischen Items zur Season 4

Falls ihr euch fragt, welche Skins und weitere kosmetischen Artikel in Fortnite: Battle Royale und der aktuellen Season 4 bereitgestellt werden, dann gibt es schon jetzt die Antwort für die gesamte Saison.

Neue Infos zu Fortnite sind da! Dataminer wühlen sich in langer Kleinarbeit und zumeist stundenlang durch die Daten eines Spiels, beispielsweise wenn es ein Update gab. So geschah es nach dem aktuellen Fortnite-Patch und nun haben wir Einsicht in die gesamte Reihe der kosmetischen Items der Season 4. Nachfolgend haben wir alle kommenden Skins für euch eingebunden.

Neue Outfits kommen!

Ungewöhnliche Skins - Liteshow und Nitelite: Die dunklen Outfits umfassen schwarze Kleidung und sie sind mit etwaigen Leuchtfarben in Neonoptik verschönert worden. Diese Skins werden 800 V-Bucks kosten.

Seltene Skins - Chromium und Diecast: Das Kommando-Outfit hat ein Upgrade in glänzender Chromoptik erhalten. Die Outfits scheinen nicht von dieser Welt, passend zum aktuellen Superheldenthema? Die Outfits kosten im Shop 1200 V-Bucks.

Epische Skins - Abstrakt, Trailblazer und Royale Bomber: Der Graffiti-Skin Teknique hat nun ein männliches Pendant. Und Trailblazer ähnelt einem regulären Kommando-Outfit, allerdings in einer weiblichen Badass-Variante - äußerst cool! Und am Schluss gibt es noch den Royale-Bomber, der einem Piloten zu entsprechen scheint. Alle epischen Skins kosten 1500 V-Bucks.

Hierbei gilt: 1000 V-Bucks entsprechen rund 10 Euro, wenn ihr sie zum Normalpreis im Shop von Epic Games kauft. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und Angebote, wie ihr günstiger an V-Bucks kommt.

Spitzhacken, Hängegleiter, Rucksäcke und Emotes

Zudem gibt es neue, passende Spitzhacken:

Glowstick Tenerizer Renegade-Roller Persuader

Abegrundet wird Season 4 durch die neuen Hängegleiter Glow-Glider, Steadfast und Solid Strider. Sie machen allesamt einen schicken Eindruck und sind passend zu den Skins konzipiert. Außerdem dürfen die Rucksäcke Tag-Bag und True-North natürlich nicht fehlen.

Abschließend werden noch Emotes hinzugefügt: