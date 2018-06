Fortnite - Kommt für Nintendo Switch, weitere Hinweise

Es tauchen immer mehr Hinweise dazu auf, dass Fortnite wohl tatsächlich für die Nintendo Switch erscheinen wird. Dieses Mal hat sich aber wohl Nintendo selber "verplappert". Der Twitter-User "Scires" hat auf der Switch die Update-Dateien durchforstet und dabei einen interessanten Fund gemacht. Denn in einer Datei ist der Name Fortnite zu finden. Außerdem hat der Nutzer in den Dateien ein Bild von Fortnite gefunden, das wohl in Zukunft im Nintendo eShop als Produktbild für Fortnite verwendet wird.

Tired: Revealing new games during an E3 presentation



Wired: Announcing new games by pushing an update for them to the eShop. pic.twitter.com/Nwzi2v6fWN