Fortnite - Knackt die Marke von zwei Millionen gleichzeitiger Spieler

Epic Games hat jüngst ein paar Zahlen zu Fortnite geteilt. Es spielen bereits über 40 Millionen User den Titel, während ein Peak von zwei Millionen Spielern gleichzeitig auf den Servern erreicht wurde.

Der neue Titel aus dem Hause Epic Games entwickelt sich prächtig. Fortnite hat es geschafft, mehr als 40 Millionen Spieler für sich zu begeistern. Ein weiterer Meilenstein wurde zudem erreicht. Erstmals konnten zwei Millionen Spieler gleichzeitig auf den Servern beobachtet werden.

Fortnite Friendly Fire ab sofort deaktiviert

Da Epic Games mit einem eigenen Launcher an den Start geht, erweist es sich in Hinsicht auf die Spielerzahlen als ziemlich schwierig, eine genaue Zahl zu ermitteln. Bei Steam verhält es sich anders. Hier können wir beispielsweise ablesen, wie viel gleichzeitige Spieler bei PUBG aktiv sind. Doch nun hat Epic Games das entsprechende Update diesbezüglich mit PCGamesN kommuniziert.

Battle Royale als Erfolgsformel

Der Battle Royale-Modus, der effektiv zum Erfolg des Spiels beigetragen haben dürfte, ist erst seit circa vier Monaten online. Seit der Zeit ist der Zuwachs enorm. Im Vergleich zum jetzigen Vormonat hat es der Titel geschafft, über 10 Millionen neue Registrierungen zu verbuchen. Genaue Unterschiede in den Zahlen zwischen "Battle Royale" und "Rettet die Welt" liegen übrigens nicht vor. Dennoch dürfte die Erfolgsformel klar sein.

So oder so sollten die Zahlen erst einmal für sich sprechen. Natürlich handelt es sich bei Fortnite um ein Free-2-Play-Spiel und natürlich ist der Titel im Gegensatz zur Konkurrenz PUBG für die PS4-Konsole erhältlich, aber am Ende werden sich die Mannen von Epic schlichtweg über den Erfolg freuen dürfen. Und die Spieler erfreuen sich am Titel.