Fortnite - Hier findet ihr die Schatzkarte und das Geheimnis aus Greasy Grove

Wo befindet sich der Schatz von Greasy Grove in Fortnite: Battle Royale? Wir verraten euch, wie ihr die neue Herausforderung meistern könnt, wo sich der Schatz befindet.

Neben der Tatsache, dass das erste Fahrzeug (Einkaufswagen) Einzug mit dem neuen Update in Fortnite gehalten hat, dreht sich aktuell wieder alles um die Challenges. Die Herausforderungen der Woche 5 aus Season 4 sind da und damit startet die Suche nach einem neuen Schatz.

Schatzkarte in Greasy Grove

Eine aktuelle Herausforderung lautet: "Folge der Schatzkarte in Greasy Grove!"

Wir suchen also einen neuen Schatz. Findige Spieler sind dem Geheimnis natürlich umgehend auf die Schliche gekommen und wir verraten euch nun, wohin euch diese Karte führt.

Wo finde ich die Karte?

Zuerst einmal landet ihr in Greasy Grove und sucht die Karte. Sie befindet sich zufällig irgendwo um den Burgerladen herum oder gar im Haus. Bekanntermaßen braucht ihr die Karte aber nicht im Spiel selber finden, weshalb wir sie nachfolgend für euch eingebunden haben.

Hierbei handelt es sich um eine Art Totenkopf. Mit der Totenkopfkarte im Gedächtnis, wie es ein echter Pirat machen würde, begeben wir uns nun an die relevante Stelle und suchen den Stern. Falls ihr die Karte von Fortnite: Battle Royale in- und auswendig kennt, dann werdet ihr diesen Totenkopf sicherlich wiedererkannt haben.

Wo finde ich den Schatz?

Es handelt sich hierbei um das Raketensilo, das vor einiger Zeit mit einem Update implementiert wurde. Diese Raketenabschussvorrichtung befindet sich gegenüber von Snobby Shores. Ihr seht sie schon, wenn ihr in Snobby Shores steht und gen Osten blickt. Sie ist sozusagen in einen riesigen Berg eingebaut worden. Am besten fliegt ihr nach dem Absprung aus dem Battle Bus direkt dort hin und landet auf der Nase. Dort befindet sich der gesuchte Battle Star!

Nachfolgend haben wir alle Challengens (Woche 5, Saison 4) für euch eingebunden. Alternativ könnt ihr diese auch im Spiel direkt einsehen:

