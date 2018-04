Fortnite - Heutiges Update bringt Taschenfestung sowie Spielmodus 50v50 zurück

Nach den heutigen Server-Wartungsarbeiten steht Update 3.5 zu Fortnite bereit. Dieses bringt unter anderem den bekannten Spielmodus 50v50 zurück sowie integriert die mobile Taschenfestung in den Battle-Royale-Spielmodus.

Nach den heutigen Wartungsarbeiten steht für alle Fortnite-Spieler ein frisches Update bereit, das den Titel auf die Versionsnummer 3.5 hebt und für den Battle-Royale-Modus verschiedene neue Inhalte im Gepäck hat. Im Fokus der Aktualisierung steht unter anderem ein neues Wiederholungssystem, das euch die Möglichkeiten bietet, besondere Spielmomente festzuhalten.

Ein weiteres Highlight von Update 3.5 ist die bereits am gestrigen Dienstag vorgestellte Taschenfestung. Dabei handelt es sich um eine Granate, die euch in brenzligen Situationen innerhalb von wenigen Sekunden eine ganze Festung auf das Schlachtfeld zaubern lässt.

Fortnite Neues Feature nennt sich Taschenfestung

Außerdem feiert der zeitlich begrenzte Spielmodus 50v50 ein Wiedersehen auf den Servern. Darin treten wie der Name schon sagt zwei große Teams bestehend aus jeweils 50 Spielern gegeneinander an. Alle Änderungen und Neuerungen haben wir für euch weiter unterhalb in einem Auszug der Patchnotes aufgelistet. Die Komplette Übersicht findet ihr auf der offiziellen Webseite von Epic Games.

Update 3.5 - Battle Royale

Wiederholungssystem

Speichert eure Partien und seht sie euch aus jedem Winkel an!

Macht die Action schneller oder langsamer.

Mit Spielersilhouetten und Namensschildern könnt ihr eure Story besser erzählen.

Mehrere Kameramodi zur Auswahl: Dritte Person Folgt dem Spieler und umkreist ihn. 3 verschiedene Folgen-Modi: Aus, Auto, Faul. Drohne folgt Eine Drohnenkamera, bei der der ausgewählte Spieler immer im Bild zu sehen ist. Drohne fokussiert Drohnenkamera, die den ausgewählten Spieler fokussiert. Drohne frei Drohnenkamera, mit der ihr euch frei auf der Insel bewegen könnt. Gameplay Mit dieser seht ihr das Geschehen aus der Sicht des ausgewählten Spielers. Kinokameraeinstellungen anpassen Belichtung Blende Brennweite Fokusentfernung Aktuell nur auf dem PC und auf Konsolen verfügbar.



Waffen und Gegenstände

Die Taschenfestung wurde hinzugefügt. Häufigkeitsgrad: episch Ist in Einerstapeln zu finden. Kann bis zu fünfmal im Inventar gestapelt werden. Wenn die Taschenfestung eingesetzt wird, wird am Einschlagsort sofort eine Festung errichtet. Die Taschenfestung ist aus Metall, und ist drei Stockwerke hoch. Das Erdgeschoss hat eine Größe von 1x1 und eine Eingangstür. Über Reifen im Inneren gelangt man schnell aufs Dach.

Die maximale Drehgeschwindigkeit Ferngelenkter Raketen wurde um 75 % verringert.

Die Bewegungsgeschwindigkeit Ferngelenkter Raketen wurde um 15 % verringert.

Viele Waffen haben eine kurze Zeit zum Ausrüsten erhalten (vor allem die mit niedrigerer Schussrate). Damit soll die Effektivität schneller Waffenwechsel für hohen Schaden auf kurze Zeit verringert werden. Die Nachladeanimation der Pumpgun wurde entfernt. Betrifft die folgenden Waffen: Raketenwerfer Handkanone Revolver Taktische Schrotflinte Pumpgun Schwere Schrotflinte Repetier-Scharfschützengewehr Jagdgewehr Armbrust

Die Verfügbarkeit von Gegenständen in Verkaufsautomaten wurde angepasst. Chance auf Saufkrug um 50 % reduziert. Chance auf Waffen mit mittlerer Munition in seltenen Verkaufsautomaten um 100 % erhöht. Chance auf Waffen mit explosiver Munition in seltenen Verkaufsautomaten um 50 % reduziert. Chance auf Waffen mit explosiver Munition in epischen Verkaufsautomaten um 25 % reduziert. Chance auf Waffen mit schwerer Munition in epischen Verkaufsautomaten um 25 % erhöht. Chance auf Waffen mit explosiver Munition in legendären Verkaufsautomaten um 25 % reduziert. Chance auf Waffen mit schwerer Munition in legendären Verkaufsautomaten um 25 % erhöht.

Chance auf Fernzündladung in Bodenbeute um ca. 33 % reduziert.

Inventarsymbol für mittlere Munition aktualisiert, um sie leichter identifizieren zu können.

Gameplay