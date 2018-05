Fortnite - Herausforderungen der Woche 5 verschoben

Entwickler Epic Games hat auf dem offiziellen Twitter-Account mitgeteilt, dass die neuen Fortnite-Herausforderungen der 5. Woche der 4. Season durch einen bereits bekannten Bug nach hinten verschoben werden.

Dafür verantwortlich ist der sogenannte "0 Sekunden"-Fehler. Laut der Verantwortlichen starten die Herausforderungen somit hierzulande am kommenden Donnerstag, den 31. Mai 2018 um 8 Uhr.

KNOWN ISSUE: Week 5 challenges available in 0 seconds.



Week 5 challenges will be available on 05/31 at 4am ET/8am GMT.



This was an intended change to push back Weekly Challenges to Thursdays.