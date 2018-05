Fortnite - Herausforderungen ab sofort verfügbar

Ab sofort stehen die neuen Challenges für Woche 5 bereit, nachdem die Server wieder online sind. Die Wartungsarbeiten waren nötig, da gestern Update 4.3 veröffentlicht worden ist und der neue Einkaufswagen als Fahrzeug integriert wurde. Dadurch kam es zu kleineren Problemen.

Fortnite Erstes Fahrzeug wird ein Einkaufswagen sein

Entwickler Epic Games hat auf dem offiziellen Twitter-Account mitgeteilt, dass die neuen Fortnite-Herausforderungen der 5. Woche der 4. Season durch einen bereits bekannten Bug nach hinten verschoben werden.

Dafür verantwortlich ist der sogenannte "0 Sekunden"-Fehler. Laut der Verantwortlichen starten die Herausforderungen somit hierzulande am kommenden Donnerstag, den 31. Mai 2018 um 8 Uhr.

KNOWN ISSUE: Week 5 challenges available in 0 seconds.



Week 5 challenges will be available on 05/31 at 4am ET/8am GMT.



This was an intended change to push back Weekly Challenges to Thursdays.