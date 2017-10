Fortnite - Großer Erfolg - Mehr als eine Million Spieler am ersten Tag

Seit vergangenem Dienstag steht Epic Games Playerunknown's Battlegrounds-Konkurrent Fortnite: Battle Royale für Windows, Mac sowie PlayStation 4 und Xbox One kostenlos zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen PvP-Modus für 100 Spieler.

Genau wie bei Blueholes PUBG verteilt ein Flugzeug 100 Spieler über eine Karte. Sobald gelandet, muss jeder Spieler versuchen gute Ausrüstung zu ergattern und möglichst bis zum Schluss am Leben zu bleiben. Obwohl es sich bei Fortnite in großen Teilen um eine recht genaue Kopie von Battlegrounds mit Comic-Grafik handelt, scheint der Titel bei Spielern sehr gut anzukommen. So gab Epic Games einen Tag nach dem Launch bekannt, dass in den ersten 24 Stunden bereits mehr als eine Million Spieler in dem Battle-Royale-Shooter unterwegs waren.

Over 1 million players have partied on the Battle Bus during the first day of Battle Royale! Thank you and party on! 🙌🎉🚍 pic.twitter.com/Tdqnk8YClb