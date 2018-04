Fortnite - Das größte Geheimnis könnte bald gelüftet werden

Vor einiger Zeit haben die Fortnite-Entwickler von Epic Games die Stadt Tilted Towers in die bestehende Battle-Royale-Karte implementiert. Laut einiger Hinweise könnte diese schon bald von dem nahenden Meteor dem Erdboden gleich gemacht werden. Immer mehr Hinweise deuten auf den Monat April hin.

Entwickler Epic Games verpasst dem Third-Person-Shooter Fortnite regelmäßig neue Inhalte in Form von wöchentlichen Updates. Nach der sogenannten Taschenfestung wird vermutlich am heutigen Donnerstag das Leichte Maschinengewehr Einzug in den Battle-Royale-Modus halten. Doch neben neuen Inhalten und Verbesserungen ist die Community bereits seit einiger Zeit vor allem an einem Thema interessiert. Dabei handelt es sich um einen Meteor, der angeblich irgendwann in der Spiel welt von Fortnite einschlagen wird.

Schon seit der Entdeckung des myteriösen Himmelskörpers rätseln Spieler ob und wenn ja wann dieser einschlagen wird. Durch neue Hinweise scheint der Termin nun weiter eingegrenzt worden zu sein. So finden sich zum einen mittlerweile Teleskope auf der Karte, die wohl nicht zufällig auf den Meteor gerichtet sind. Diese könnt ihr im Nordwesten von Fatal Fields und im Nordosten von Pleasant Park finden.

Fortnite Lenkrakete wird vorerst entfernt

Seltsame Controller-Vibrationen

Wirklich interessant sind aber die seltsamen Controller-Vibrationen, die von PS4- und Xbox One-Spielern seit dem 1. April 2018 registriert werden. Während die Mehrheit der Spieler dies als Fehler ansah, untersuchte ein anderer Nutzer die Vibrationen genauer. Schließlich stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen Morse-Code handelt, der das folgende Muster ergibt:

"SOD D 5 418"

Scheinbar handelt es sich bei "D" und "5" um Koordinaten, die auf die vor einiger Zeit neu hinzugefügte Stadt namens Tilted Towers weisen. Die Zahlen "418" könnten entweder für das Datum des gestrigen Mittwochs, den 18.04.2018 oder einfach für den aktuellen Monat April im Jahr 2018 stehen. Da am gestrigen Tag kein außergewöhnliches Ereignis in Fortnite stattgefunden hat, könnte der Meteor somit wömöglich im Laufe dieses Monats auf der Fortnite-Map einschlagen. Passend wäre der 30. April 2018, da an diesem Tag die aktuelle Season endet.

Epic Games hat sich zu diesem Thema bislang nicht zur Wort gemeldet und sogar die Controller-Vibrationen als Bug bezeichnet und anschließend wieder aus dem Spiel entfernt.