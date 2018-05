Fortnite - Gewinnt mit eurem Skill 100 Millionen Dollar!

Epic Games will innerhalb eines Jahres 100 Millionen US-Dollar Preisgeld ausschütten. Das soll im Rahmen von offiziellen Esports-Turnieren stattfinden. Teilnehmen kann grundsätzlich jeder Spieler.

Der beispiellose Erfolg von Fortnite sorgte natürlich auch dafür, dass Spieler den Reiz des Wettkampfs für sich entdeckten. Nun möchte Entwickler Epic Games satte 100 Millionen US-Dollar in offizielle Esports-Turniere investieren.

Die beeindruckende Summe soll im Laufe eines einzigen Jahres ausgeschüttet werden, wie auf dem offiziellen Fortnite-Blog versichert wird. Beschrieben wird der Zeitraum als „2018 - 2019 Saison“. Der Angabe zufolge dürfte eine neue Saison inmitten eines neuen Jahres beginnen und nicht pünktlich zum Jahreswechsel – wie auch in vielen anderen Disziplinen.

Jeder hat die Chance zum Millionär

Epic Games möchte zwar groß auftrumpfen, dabei aber „einen anderen Weg gehen“. Man plane, die Spieler stärker einzubinden, so vielen wie möglich die Möglichkeit zur Teilnehme zu bieten und den Fokus sowohl auf das Spielen als auch auf das Zuschauen zu legen. Die „Freude am Spiel“ sei entscheidender.

In den kommenden Wochen will Epic Games weitere Details zu Wettbewerbsstrukturen und Plattformen vorstellen. Dann sollte auch bekannt sein, auf welche Art und Weise Spieler an den Wettkämpfen teilnehmen können.

Fortnite stellt Rekordsumme

Wie hoch die Summe wirklich ist, lässt sich im Vergleich mit den weltweit größten Esports-Titeln erahnen. Der bisherige Spitzenreiter Dota 2 schüttete innerhalb von knapp 6 Jahren „gerade einmal“ 140 Millionen US-Dollar aus, bei Counter-Strike: Global Offensive und League of Legends sind es seit Bestehen jeweils etwa 50 Millionen US-Dollar.

Fortnite würde einen Großteil der populärsten Spiele also quasi über Nacht überholen. Obendrein würde man innerhalb eines Jahres mehr Geld bereitstellen als alle anderen Titel im selben Zeitraum zusammen.