Fortnite - Friendly Fire ab sofort deaktiviert

Epic Games hat die Friendly Fire-Funktion in Fortnite: Battle Royale mit sofortiger Wirkung deaktiviert. Dadurch können Spieler ihre Teamkameraden beispielshalber nicht mehr töten, um an deren Loot zu gelangen. Die Reaktionen der Community fallen dabei sehr unterschiedlich aus.

Teamkills sind in beinahe jedem Multiplayer-Spiel, das Friendly Fire unterstützt, ein Problem. Entwickler Epic Games hat jetzt auf Reddit mitgeteilt, dass Friendly Fire in Fortnite: Battle Royale ab sofort deaktiviert ist. Dabei muss nicht einmal auf ein Update gewartet werden, denn diese Änderung ist direkt aktiv.

Friendly Fire ab sofort deaktiviert

Damit reagiert das Studio auf den häufigen Missbrauch von Teamkills in dem Battle-Royale-Modus, der für reichlich Frust sorgen kann. Viele Spieler füllen das eigene Team, das aus drei Mann besteht, beispielshalber durch einen vierten zufälligen Mitspieler auf und töten diesen im Verlauf der Runde absichtlich, um sich über dessen Loot herzumachen. Besonders auf den Konsolen berichteten Spieler immer häufiger über nervige Teamkills.

Die Deaktivierung von Friendly Fire kann jedoch ebenfalls ausgenutzt werden. Da die Teamkameraden nun keinen Schaden mehr durch die eigenen Leute erhalten können, kann beispielhalber ohne Bedenken eine feindliche Basis gestürmt werden, während die eigenen Team-Mitglieder diese aus sicherer Entfernung mit Granat- und Raketenwerfern ins Visier nehmen.

Allerdings hat Epic betont, dass Anpassungen vorgenommen werden, sollte das System zu stark ausgenutzt werden. Die Reaktionen der Community fallen dabei sehr unterschiedlich aus. Schließlich kann Friendly Fire in einem Multiplayer-Titel wie Fortnite für mehr Taktik sorgen, auf der anderen Seite kann der Missbrauch der Funktion für reichtlich Frust sorgen.

Was haltet ihr von der Deaktivierung der Friendly Fire-Funktion in Fortnite: Battle Royale? Schreibt uns eure Meinung gerne weiter unterhalb in die Kommentare oder nehmt an unserer Umfrage teil.