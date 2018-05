Fortnite - Erstes Fahrzeug wird ein Einkaufswagen sein

Offensichtlich bekommen Fornite-Spieler in Kürze ein erstes Fahrzeug für den Battle-Royale-Modus zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen schicken Flitzer, sondern um einen Einkaufswagen.

Bisher gibt es in dem Battle-Royale-Modus des Third-Person-Shooters Fortnite keine Fahrzeuge. Allem Anschein nach wird sich dies in Kürze ändern - allerdings anders als vielleicht von vielen Spielern erwartet. Sonderlich viele Details gibt es dazu bislang seitens Epic Games aber nicht. Bisher ist im Newsfeed des Spiels lediglich das Bild eines Einkaufswagens samt einer kurzen Beschreibung zu sehen: "Rolle alleine oder mit einem Freund in die Schlacht!"

Ob ihr mit dem Wagen tatsächlich über die Karte von Fortnite brettern und dabei gezielt lenken könnt, kann nur spekuliert werden. Weitere Infos zu der Geschwindigkeit und ob der Einkaufswagen beispielsweise zufällig auf der Karte herumsteht, haben die Verantwortlichen derzeit noch nicht verraten. Allerdings geben die Entwickler an, dass entweder eine oder zwei Personen Platz in dem Gefährt finden - vielleicht muss aber auch jemand schieben!

Der Einkaufswagen wird innerhalb des kommenden Updates 4.3 in Fortnite: Battle Royale integriert.

Das sind die Challenges der Woche 5 in Season 4

Wie in jeder Woche gibt es die neuen Herausforderungen zu Fortnite: Battle Royale schon jetzt durch einen Leak. Deshalb präsentieren wir euch alle Challenges aus Woche 5 in Saison 4 schon heute! Alle Infos:

