Fortnite - E3-Goodies zu Wucherpreisen auf eBay angeboten

Ein aktuelles Angebot zu Fortnite auf eBay bringt den Geldbeutel ins Wanken. Besucher der E3 verkaufen das exklusive Giveaway von Epic Games zu Wucherpreisen im Online-Auktionshaus.

In den vergangenen Tagen fand das Pro-Am-Turnier von Epic Games statt, in dem bekannte Spieler aus allen Ländern aufeinandertrafen. Vor Ort erhielten die Besucher ein Goodiebag, das mit 2500 V-Bucks und einem exklusiven E3-Spray für Fortnite: Battle Royale auftrumpft.

Teure Goodiebags

Wie Polygon nun berichtet, sind diese limitierten Giveaways nunmehr auf eBay zu finden. Und wie es zu erwarten ist, werden diese zu horrenden Preisen angeboten. Dabei soll es unterschiedliche Angebote zwischen 100 und 300 US-Dollar geben. Und bei dem Produkt haben die Interessenten scheinbar ein Auge auf das kosmetische Items gelegt. Das Lama-Spray-Emote wird anderweitig nirgends angeboten und es ist auf 3000 Stück limitiert. Dem Paket liegt zudem noch ein limitierter Battle Bus-Pin bei.

Da 2500 V-Bucks in der Regel rund 25 Euro kosten, handelt es sich bei solch einem Spray-Item um einen absoluten Wucherpreis. Zumal nicht mal sicher ist, dass dieses kosmetische Item niemals im Spiel landen wird. Womöglich wird es zu einem Zeitpunkt nach der E3 einfach in Fortnite: Battle Royale verbaut und die Spieler, die hier teures Geld investieren, hätten dies am Ende ganz umsonst getan.

