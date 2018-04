Fortnite - Deutet dieser Teaser auf Release in China?

Epic Games hat einen Teaser veröffentlicht, der auf China deutet. Was es damit genau auf sich hat, ist bisher noch unklar. Womöglich steht ein Release in China an oder es kommt eine neue Karte.

Fortnite: Battle Royale ist ein voller Erfolg. Und dies könnte sich fortan nochmal drastisch erhöhen. Wenn wir alle Zeichen richtig deuten, dann könnte Fortnite am nächsten Montag, den 23. April 2018 auch in China veröffentlicht werden. Ein Posting via Twitter gibt den entscheidenden Hinweis.

The Battle Bus is taking off!



Destination, China. pic.twitter.com/UTGHx86RRA — Fortnite (@FortniteGame) 20. April 2018

China-Release oder neue Karte?

Oder handelt es sich hierbei doch um eine neue Karte, die in China angesiedelt sein wird? Womöglich hat auch der Komet etwas damit zu tun? Das Internet ist sich hier uneinig. Wir denken aber eher, dass der Titel vorerst einen Release in China erhalten wird. Die Konkurrenz PUBG ist dank Tencent bereits in China erhältlich. Und es ist wichtig zu wissen, dass der chinesische Publisher-Konzern über 40 Prozent Anteile an Epic Games besitzt. Um die Marktstellung von Fortnite weiter auszubauen, wäre es eigentlich nur logisch, dass Fortnite auch in China erscheint. Doch was genau passiert, werden wir erst am Montag erfahren.

Abseits dessen gab es kürzlich eine Änderung, die sich auf alle Raketenfreunde unter euch auswirkt. Fortan werdet ihr nicht mehr mit dem Lenkraketenwerfer in Fortnite: Battle Royale antreten können, da er vorerst entfernt wurde:

Fortnite Lenkrakete wird vorerst entfernt