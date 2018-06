Fortnite - Blockbuster-Skin namens The Visitor endlich enthüllt

Das Geheimnis um den Blockbuster-Skin in Fortnite: Battle Royale ist endlich gelüftet! Bei The Visitor handelt es sich um ein legendäres Superhelden-Outfit, das über den Battle Pass Season 4 freigespielt werden kann.

Lange Zeit war es ein Rätsel, das sich in den Köpfen der Spieler von Fortnite: Battle Royale breitmachte. Wie würde der unbekannte Blockbuster-Skin wohl aussehen?

Alle Käufer des Season 4 Battle Pass erhalten im wöchentlichen Rhythmus neue Herausforderungen. Die sogenannte Blockbuster-Challenge steht am Ende der langen Reise. Wenn die Spieler sieben von zehn Weekly-Challenges aus dem Battle Pass absolviert haben, dann hätten sie die Blockbuster-Challenge gemeistert. Aber was bringt der erfolgreiche Abschluss der allumfassenden Blockbuster-Herausforderung? Bis heute war es nicht klar, beim potenziellen Outfit wurde lediglich ein Platzhalter angezeigt. Ein orangener Rahmen deutete schon von der ersten Minute an auf einen legendären Skin.

Legendäres Outfit: The Visitor

Doch der Schleier lichtet sich nun, denn Woche 7 aus Season 4 ist nunmehr angebrochen. Und der legendäre Skin, der mittlerweile bekannt ist, hat es in sich. Das Outfit trägt den Namen The Visitor. Dieser Skin lässt sich ähnlich wie Carbite stark anpassen. Ihr könnt also die Maske austauschen und mehr! Außerdem gibt es eine Premiere mit dem Skin, The Visitor hat den ersten Umhang im Spiel - ganz wie ein Superheld eben!

Falls ihr den Skin möchtet, dann gibt es jetzt noch bis zum 9. Juli 2018 die Möglichkeit, sieben von zehn Challenges in der 4. Saison zu absolvieren. Fleißige Spieler haben den Skin demnach bereits.