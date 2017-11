Fortnite - Battle Royale-Update bringt schallgedämpfte SMG und Waffen-Buff

Im neuen "Dev Update" von Fortnite erklären die Entwickler kommende Änderungen am Battle Royale-Modus. Im Fokus stehen hier die Waffen, die häufigen Team-Kills und die Busch-Droprate.

Die Spielerzahlen von Fortnite steigen und der Battle Royale-Modus des Spiels trägt hierzu einen Großteil bei. Die Entwickler bei Epic Games versorgen den Third-Person-Survival-Shooter regelmäßig mit Updates.

Das nächste Update bringt einige Änderungen bezüglich der Waffen mit sich. So erhält die SMG bald eine Variante mit Schalldämpfer. Sie soll laut Angaben die leiseste Waffe im Spiel werden. Außerdem soll der Schaden und die Magazingröße von SMGs erhöht werden. Die "Schallgedämpfte SMG" wird in gewöhnlicher, ungewöhnlicher und seltener Variante zur Verfügung stehen.

Eine weitere Änderung bezieht sich auf das Sturmgewehr, die fortan einen großen Buff erfährt. Die Zielgenauigkeit fällt um 20 Prozent pro Schuss, während der Rückstoß um 20 Prozent reduziert wurde. Die Waffengenauigkeit resetet sich zudem um 20 Prozent schneller.

Weniger Büsche und Gleiter

Der notorische Busch erhält einen Nerf, basierend auf das Feedback der Spieler. Die Portion, die euch in einen Busch verwandelt, wird nicht mehr so oft gespawnt. Zukünftig werdet ihr also seltener auf Busch-Konfrontationen treffen. Die Droprate des Gleiters wird ebenfalls reduziert.

Abschließend gaben sie an, dass sie das Problem mit dem Friendly Fire erkannt haben, die entsprechende Team-Kills zur Folge haben. Doch hier gibt es noch keine genauen Details, wie sie dahinsichtlich verfahren werden. Es soll abschließend "Public Test Server" geben, auf denen größere Änderungen am Gameplay vorab getestet werden. Alle Updates könnt ihr noch einmal im Dev-Update anschauen:

Seitenauswahl

Infos zu Fortnite

Fortnite - Großer Erfolg - Mehr als eine Million Spieler am ersten Tag Kaum steht der auf Fortnite basierende Battle-Royale-Modus zur Verfügung, feiern die Entwickler von Epic Games ihren ersten Erfolg. Mehr als eine Million Spieler schauten sich den Titel ...