Fortnite - Der Battle Royale-Modus erscheint heute

Das Fortnite-Update 1.6.3 erscheint heute und bringt den heiß diskutierten Battle Royale-Modus mit sich. Wir haben alle Infos für euch!

Die Entwickler bei Epic Games haben mit Fortnite einen actiongeladenen Shooter mit Bauelementen geschaffen, der seit einiger Zeit für positives Feedback bei der Spielerschaft sorgt. Nicht ganz so positiv wurde die Entscheidung aufgefasst, dass Fortnite nun einen Battle Royale-Modus bekommen soll. Die Entwickler bei Bluehole, die ihres Zeichens für PUBG verantwortlich sind, haben öffentlich Kritik an Epic Games geäußert. Alle Infos dazu erfahrt ihr in der folgenden News:

Doch nun ist es schließlich so weit und der neue Modus findet Einzug ins Spiel. Dies geschieht über das Update 1.6.3, das für den PC, Xbox One und PlayStation 4 bereitstehen wird.

Ihr werdet euch dann mit zwei Spielern im Duo oder vier Spielern im Squad in die Schlacht stürzen dürfen. Im Spiel könnt ihr beispielsweise einen Air-Drop aufsuchen, der euch neue Waffen und diverse Items verspricht. Zu den Waffen zählen unter anderem das Sturmgewehr mit Zielfernrohr, die Zapotron oder die Taktische Maschinenpistole. Zu Beginn eines Matches springt ihr aus einem Schlachtenbus und müsst ins Spielgebiet gleiten. Es handelt sich hierbei also um das Battle Royale-Prinzip, das ihr bereits aus anderen Spielen kennt.

Abseits des neuen Modus konnten die Entwickler auch ein paar Verbesserungen an der Spielbalance vornehmen und Bug Fixes durchführen. Im PvE-Modus gibt es ebenfalls Bug Fixes, die in Verbund mit der "Weltrettung"-Kampagne auftraten. Den Changelog findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

