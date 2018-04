Fortnite - 15 Millionen Dollar in nur 3 Wochen mit Handy-Version

Mehr als 15 Millionen US-Dollar hat die mobile Variante von Fortnite: Battle Royale dem zuständigen Entwickler Epic Games bereits eingespielt. Derzeit ist der Third-Person-Shooter lediglich auf iOS-Geräten verfügbar. Eine Einladung benötigen interessierte Spieler mittlerweile nicht mehr.

Der riesige Erfolg rund um den Battle-Royale-Modus zu Epic Games Third-Person-Shooter Fortnite hat mittlerweile auch die mobile Version für Smartphones und Tablets erreicht. Zwar ist Fortnite: Battle Royale erst seit wenigen Tagen für jedermann ohne Einladung mobil spielbar und es werden derzeit lediglich iOS-Geräte unterstützt, der Hype ließ aber auch hier nicht auf sich warten.

Fortnite Mobile ist jetzt offiziell für iOS erschienen, jeder kann spielen!

15 Millionen Dollar durch Ingame-Währung

Das Analytics-Unternehmen Sensor Tower hat nun mitgeteilt, dass in dem Free-to-Play-Titel bereits über 15 Millionen Euro in die Ingame-Währung V-Bucks investiert worden sind. Damit können sich Spieler verschiedene Gegenstände wie beispielshalber individuelle Outfits, spezielle Gleiter oder unterschiedlich gestaltete Spitzhacken erwerben. Derzeit kosten 10.000 V-Bucks in der App 110 Euro.

Fortnite Daily Mobile Revenue Triples, Total Surpasses $15 Million in Less Than a Month: https://t.co/5qm2sWKo84 pic.twitter.com/abv6fVDll9 — Sensor Tower (@SensorTower) 6. April 2018

Android-User müssen sich noch ein wenig gedulden. Bisher gibt es nur die vage Aussage, dass der Support in den nächsten Monaten erfolgt. Wenn ein entsprechendes Android-Pendant erscheint, erfahrt ihr es bei uns!