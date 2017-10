Fortnite - 1000 Cheater gebannt - Duo-Runden und Airdrops im Battle Royale-Update

Vor kurzem hat es Fortnite tatsächlich geschafft die magische Marke von 1.000.000 Spielern zum Release des Battle Royale-Modus zu überschreiten. Die Entwickler bei Epic Games dürfen sich demnach über eine moderate Spielerzahl freuen.

Doch eine hohe Spieleranzahl birgt zumeist auch diverse Herausforderungen, die es zu meistern gilt. So kam es jüngst zu diversen Problemen mit Cheatern und Hackern. Nathan Mooney, Community-Manager von Epic Games, hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet.

Er gibt zu verstehen, dass sie nicht nur gegen die Cheater selbst vorgehen, sondern auch noch gegen die Entwickler dieser Cheats. Er versichert, dass sie alles dafür tun würden, diesem Problem dauerhaft entgegenzuwirken. Er möchte hier im Detail nicht verraten, an welchen Werkzeugen sie gerade arbeiten, - möglicherweise um den Hackern und Cheatern damit keine Angriffsfläche zu bieten - allerdings wurden laut Aussagen bereits über tausende Cheater gebannt.

Thanks to over 7 million of you who have played Fortnite! We want to keep the Battle Bus flying, so Duos and Supply Drops are available NOW. pic.twitter.com/sRx767u4aG