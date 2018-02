The Forest - Vollversion erscheint im April auf Steam: VR-Modus geplant

The Forest Version 1.0 steht in den Startlöchern. Die Entwickler haben angekündigt, dass der Titel im April 2018 final veröffentlicht wird und mit neuen Features auftrumpfen kann.

The Forest befindet sich immer noch in der Entwicklung. In regelmäßigen Abständen veröffentlichen die Entwickler Updates für den Survival-Titel, doch nun ist auch eine Vollversion in greifbarer Nähe.

Die Entwickler haben jüngst via Steam kommuniziert, dass sie die Version 1.0 im April 2018 veröffentlichen möchten. Ein genaues Datum kann erst zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden. Die finale Version wird zudem noch eine Veränderung bezüglich des Preises beinhalten. Der Preis von The Forest auf Steam wird mit der Version 1.0 von 14,99 US-Dollar auf 19,99 US-Dollar angehoben.

Features The Forest Version 1.0

In The Forest Version 1.0 wird es diverse Features geben, die nun von den Entwickler bestätigt wurden:

Offizieller Controller-Support sowie Sprachauswahl

Neue Ressourcen, die von den Feinden gesammelt werden können

Kälte- und Wärmesystem wird überarbeitet

Ein neuer Wärmeanzug wird implementiert

Neue Baumöglichkeiten

Großer Performance-Boost für Late-Game-Speicherstände

Multiplayer-Speicher-System wird optimiert

Outfits können zukünftig im Multiplayer angepasst werden

VR-Modus ist geplant

Insbesondere beim Spielende von The Forest sind die Entwickler laut Aussage gespannt, was die Spieler dazu sagen werden. So wird The Forest also auch über ein offizielles Ende verfügen. Wir könnten uns auf jeden Fall vorstellen, noch einmal in den Titel zu schauen, wenn er final veröffentlicht wird. Wie seht ihr das?

