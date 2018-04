The Forest - Erscheint heute als Vollversion

Heute erscheint die Vollversion des Survival-Spiels The Forest für PC. Wir werfen einen Blick zurück und sagen euch außerdem, was ihr nach vier Jahren Early Access erwarten dürft.

Es ist so weit: Heute verlässt The Forest nach fast vier Jahren endlich den Early Access und darf sich damit jetzt auch offiziell zu den vollwertigen Titeln zählen. Natürlich widmete Entwickler Endnight Games sich dem Survival-Spiel deshalb noch einmal besonders intensiv und veröffentlichte so am vergangenen Wochenende auf Steam zwei Pre-Release-Patches, um The Forest auf Hochglanz zu polieren.

Das ist alles neu

Um die Überraschung nicht zu verderben, hielt sich der Entwickler im Vorhinein bedeckt, ließ aber verlauten, dass neben Fehlerbehebungen und einigen Optimierungen auch neue Items, Bau- und Storyelemente in das Spiel integriert wurden. Was genau die „tonnenweise Überraschungen“ beinhalten, wird Endnight Games aber erst im Laufe des heutigen Tages – zeitgleich mit dem Release – bekanntgeben.

Update 1.0 beinhaltet weitere Features wie neue Ressourcen, offiziellen Controller-Support, einen neuen Wärmeanzug, Multiplayer-Anpassungen und auch an dem versprochenen VR-Modus werkelt der Entwickler noch fleißig. Mit Eintritt in die Riege der vollwertigen Titel verändert sich allerdings auch der Preis von The Forest und klettert von bisher 14,99 Euro auf 19,99 Euro.

The Forest Überleben im Wald

Was bisher geschah: Wir werfen einen Blick zurück

The Forest erschien am 30. Mai 2014 erstmals auf Steam. Anfangs noch deutlich simpler gehalten, ließ der Survival-Titel auch damals schon sein ganzes Potential erahnen und überzeugte so viele Spieler, die durch ihre Anregungen mithalfen, das Spiel dahin zu bringen, wo es heute ist.

Stück für Stück vergrößerte sich die Spielwelt, immer mehr Pflanzen, Tiere und Gegner wurden implementiert und sorgten für Abwechslung. Wer keine Lust hatte, der Story zu folgen und herauszufinden, was mit Sohn Timmy geschah, konnte sich zudem stundenlang mit dem Erbauen immer neuer Gebäude und Strukturen beschäftigen. Und dann waren da natürlich noch die vielen Höhlen, in denen wir allerlei Eingeborenen und entstellten Mutanten die Stirn bieten mussten, wenn wir hilfreiche Items wie Katana, Kettensäge und Co. bergen wollten...

Heute nun präsentiert sich The Forest PC-Spielern in seiner finalen Form. Auch PlayStation 4-Liebhaber dürfen noch in diesem Jahr ihr Können auf der von Kannibalen übersäten Insel beweisen. Ein genaues Datum ist für den PS4-Release allerdings noch nicht bekannt.

The Forest Erscheint 2018 für die PlayStation 4