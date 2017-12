The Forest - Erscheint 2018 für die PlayStation 4

Auf der PlayStation Experience wurde bestätigt, dass das Survival-Abenteuer The Forest im kommenden Jahr 2018 für die PlayStation 4 veröffentlicht werden soll.

Im Zuge des Hypes der Survival-Horror-Games startete 2014 auch das das Spiel The Forest ins Early Access-Programm bei Steam. Seitdem entwickelte sich der Titel prächtig weiter, befindet sich jedoch weiterhin in einer Alpha-Phase. Lobend wurde in der Vergangenheit immer wieder hervorgehoben, das sich der Titel sowohl alleine als auch im Koop spielen lässt und ansonsten ebenfalls spannendes Gameplay biete.

The Forest Update bringt einige interessante Neuerungen

2018 für PlayStation 4

Schon recht früh bestätigten die Entwickler von Endnight Games, das neben der PC-Version auch eine Veröffentlichung für die PlayStation 4 geplant sei. Genauere Details gab es jedoch eigentlich nie und ein Release schien immer unwahrscheinlicher oder zumindest in sehr weiter Ferne. Im Rahmen der PlayStation Experience 2017, der hauseigenen Messe von Sony, wurde jetzt aber bestätigt, dass der Titel im kommenden Jahr 2018 für die Heimkonsole erscheinen solle. Zusätzlich veröffentlichte das Studio einen neuen Trailer, der sich genauer mit dem Multiplayer-Modus beschäftigt und diesen somit auch für die PlayStation 4 bestätigt.

In The Forest schlüpft ihr in die Rolle eines Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, der auf einer fremden Insel sein weiteres Überleben sichern und gleichzeitig seinen verschwundenen Sohn retten muss. Daran hindern wollen jedoch die kannibalistischen Einheimischen, die es auf den Hauptcharakter abgesehen haben und ihn offenbar gerne zu einer leckeren Suppe verarbeiten würden. Dabei setzt der Titel auf ein cleveres Crafting-System, das den Spielern immer wieder neue Möglichkeiten bietet, um für die eigene Sicherheit zu sorgen.

The Forest erscheint 2018 für PlayStation 4. Eine Early Access-Version ist bereits für den PC via Steam erhältlich.