Da könnte das Herz von „Fluch der Karibik“-Fans wieder in die Höhe springen – möchte man diesen Gerüchten Glauben schenken, so könnten wir Schauspielerin Keira Knightley bereits im kommenden fünften Teil wieder auf der großen Leinwand sehen.

Viele Fans von „Fluch der Karibik“ sind sich einig: Die ersten drei Teile des Franchise repräsentieren den Kern der Filme, während der vierte Teil eher als weitergeführter „Abklatsch“ anzusehen ist – schließlich waren in „Fremde Gezeiten“ weder Orlando Bloom noch Keira Knightley vor der Kamera zu sehen, die in den ersten drei Teilen gemeinsam mit Johnny Depp den „Kern“ des Casts bildeten. Alles deutet aktuell jedoch darauf hin, dass sich diese Umstände im kommenden fünften Teil "Salazar's Revenge" wieder ändern könnte.



An dieser Stelle warnen wir vor kleineren Spoilern, die euch einige Überraschungen des fünften Teils nehmen könnten. Wie bereits im Vorfeld durchsickerte, werden wir auf jeden Fall Orlando Bloom in seiner Rolle als William Turner wiedersehen. Tatsächlich könnte aber auch Keira Knightley als Elizabeth Swann zurückkehren, wie nun von verschiedenen Quellen berichtet wird – zumindest soll sie ein kleines Comeback im Abspann des Films feiern. Der Inhalt dieses Abspanns soll hingegen andeuten, dass wir Knightley in einem möglichen sechsten Teil wieder als deutlich wichtigere Rolle zu Gesicht bekommen könnten. Schließlich soll es sich der fünfte Teil der Reihe unter anderem um das Kind von Elizabeth und Will Turner drehen – wie genau dieser mögliche Plot aber umgesetzt wird, erfahren wir spätestens am 26. Mai nächsten Jahres, wenn Fluch der Karibik 5 weltweit in den Kinos anläuft.

Infos zu Fluch der Karibik 5: Salazar's Revenge